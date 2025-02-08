В Кыргызстане построят завод по производству бетонного полотна

Между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и компанией ОсОО "Юнайтед Конкрет Канвас" подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству геосинтетических цементных композитных материалов (бетонного полотна).

Согласно документу Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будет приобретать продукции компании в размере 500 тысяч м2 до завершения строительства завода и 1,5 млн м2 продукции в течении 10 лет с момента запуска завода.

Данный инвестиционный проект соответствует целям основных приоритетов Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, в частности в видении развития агропромышленного комплекса.

Проектная мощность завода составит не менее 5 000 000 (пять миллионов) м2 готовой продукции в год и будет использоваться исключительно для производства бетонного полотна.

Строительство завода по производству бетонного полотна представляет собой перспективный проект, способствующий развитию промышленности в Кыргызстане, с позитивным воздействием на экологию и общественное благосостояние.

Было отмечено, что предприятие производит бетонное полотно, которое укладывается на ирригационных и гидротехнических сооружениях, так как материал обладает высокой степенью водонепроницаемости.

Планируемый проект позволит решить актуальные проблемы строительства и реконструкции систем ирригации в Кыргызстане посредством инновационной технологии Concrete Canvas. В частности, реализация проекта позволит существенно повысить эксплуатационную надежность ирригационных систем, исключить потерю воды в агропромышленном комплексе страны и сократить бюджетные расходы на программы реновации каналов, защитных дамб и других объектов гражданской инфраструктуры.