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В регионах Кыргызстана проходят продовольственные ярмарки

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- Светлана Лаптева
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В целях сохранения продовольственной безопасности в стране, поддержания стабильных цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и обеспечения граждан доступным продовольствием в соответствии с поручением заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в ряде районов Кыргызстана организуются продовольственные ярмарки.

В настоящее время ярмарка проходит в Сузакском, Узгенском, Ноокенском, Кара-Кульджинском районах.

Так, говядина здесь стоит от 550-600 сомов, а баранина – от 600-630 сомов.

Также работают социальные площадки, организованные министерством на рынках отдельных регионов.

Сегодня в городе Каракол открылась социальная площадка. При этом мясо продается по относительно низким ценам. Например, говядина стоит 550 сомов, баранина – 600 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/442681
Теги:
ярмарка, Кыргызстан
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