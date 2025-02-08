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Бакыт Торобаев: На строительство складов хранения выделено 40 млн долларов

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана сосредоточится на вопросе перерабатывающего сектора, строительстве торгово-логистических центров и запуске складов хранения. Об этом заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, отметив, что по линии Азиатского банка развития выделено 40 миллионов долларов.

"Выделенные средства будут направлены на строительство торгово-логистических центров. Эти средства предоставляются через государственный "Айыл Банк". Необходимо, чтобы объединенные производители имели холодильники и пункты хранения продуктов", - сказал Бакыт Торобаев.

Следует отметить, что в целях увеличения объемов и рентабельных сортов сельскохозяйственной продукции с 1 января 2025 года запущен проект "Поддержка объединенных товаропроизводителей".


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URL: https://www.vb.kg/442683
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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