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Телефонные мошенники обманывают людей от имени сотрудников Минсельхоза

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане под видом ответственных сотрудников министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности регистрируются случаи телефонного мошенничества. Ранее были зафиксированы случаи, когда главы управлений министерства, замаскированные под директоров Департамента химизации, защиты и карантина растений, департамента рыбопромышленного комплекса, по ложным номерам отправляли другим гражданам необоснованные письма через приложение WhatsApp. Теперь же нередки случаи, когда мошенники под видом высших должностных лиц Министерства отправляют необоснованные и мошеннического характера письма гражданам через WhatsApp с неизвестными номеров. Это мошенничество, и мы настоятельно рекомендуем вам не верить на такие ложные сообщения! Если вы столкнетесь с подобными схемами мошенников, вы всегда можете обратиться и позвонить по короткому номеру 102 и незамедлительно сообщать в дежурные части милиции.


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URL: https://www.vb.kg/442684
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