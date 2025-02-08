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Посол Аида Исмаилова встретилась с мэром города Ханам Ли Хёнджэ

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Состоялась встреча посла Аиды Исмаиловой с мэром города Ханам Ли Хёнджэ. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, сообщает пресс-служба МИД КР.

Посол отметила высокий уровень развития городской среды, в особенности в сфере устойчивого развития и цифрового образования. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в расширении межрегионального сотрудничества, включая установление побратимских связей между городами Кыргызстана и Ханамом.

В рамках встречи обсуждались вопросы подписания соглашений о побратимстве, экономического взаимодействия, включая торговлю, инвестиции и открытие совместных предприятий, продвижение туристических обменов.

Кроме того, в рамках укрепления культурных связей посол предложила рассмотреть возможность установки памятника великому кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в городе Ханам, что станет символом дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Стороны выразили уверенность в том, что диалог между Кыргызстаном и городом Ханам будет способствовать углублению двусторонних отношений и принесет взаимную пользу.


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URL: https://www.vb.kg/442688
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, посол
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