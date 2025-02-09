Бишкекский городской суд подвел итоги 2024 года

Под председательством главы Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева состоялось итоговое совещание по результатам деятельности местных судов города Бишкека за 2024 год. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В онлайн-совещании приняли участие заместители председателя Верховного суда Нурлан Мусаев, Шералы Камчыбеков, Нургуль Бакирова, советник председателя Руслан Мырзалимов, заместитель директора Судебного департамента Канатбек Осмонов, и. о. заведующий отдела обобщения судебной практики и анализа судебной статистики Верховного суда Камчыбек Бапаев, а также председатель Бишкекского городского суда Талайбек Абыкеев, его заместители и председатели районных судов столицы.

В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Бишкекского городского суда и его заместителей по уголовным, гражданско-экономическим и административным делам, а также председателей районных судов.

Участники обсудили статистические данные по осуществлению правосудия и качеству рассмотрения дел, а также вопросы, возникающие при их рассмотрении. Были отмечены недостатки в работе судей районных судов Бишкека, случаи отмены и изменения решений в Бишкекском городском суде, а также выявлены ошибки, допущенные при рассмотрении дел.

По итогам 2024 года была проанализирована деятельность районных судов и Бишкекского городского суда по осуществлению правосудия и качество работы судей.

Анализ показал, что в 2024 году количество рассмотренных дел в Бишкеке увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если в 2023 году было рассмотрено 68 365 судебных дел, то в 2024 году - 92 717 дел, что на 24 352 дела больше, или на 26,26%.

Из числа рассмотренных дел в 2024 году 7 502 (8,09%) были обжалованы, а остальные 85 215 дел (91,1%) не обжаловались.

В 2024 году в Бишкекский городской суд с учетом остатка поступило 8 070 дел, что на 658 дел (8,15%) больше по сравнению с 2023 годом, когда поступило 7 412 дел.

Без учета остатка в 2024 году в Бишкекский городской суд поступило 7 502 дела.

Количество дел, рассмотренных Бишкекским городским судом, также увеличилось. В 2023 году было рассмотрено 5 232 дела, а в 2024 году - 6 229 дел, что на 997 дел (16%) больше.

Процент рассмотрения дел в Бишкекском городском суде составил почти 77%.

Особое внимание было уделено количеству и результатам частных определений. Бишкекским городским судом было вынесено 15 частных определений. Из них, три вынесены административной коллегией, на которые получены ответы: 2 предупреждения и 1 выговор.

Судебной коллегией по уголовным делам и делам о правонарушениях вынесено 7 частных определений: 3 в рамках уголовных дел, 3 в рамках судебных материалов и 1 в рамках дела об административном правонарушении. Из них 5 вынесены в отношении сотрудников органов следствия, 1 - в отношении сотрудников прокуратуры и 1 - в отношении сотрудника медицинского освидетельствования по делу об административном правонарушении. По 3 частным определениям соответствующим органам были направлены предупреждения; по 1 частному определению требования были учтены прокуратурой города Бишкека, и объявлен строгий выговор; по 2 частным определениям Главным управлением внутренних дел города Бишкека были вынесены предупреждения; по 1 частному определению в отношении сотрудника медицинского освидетельствования проведено обсуждение. По 3 частным определениям ответы не поступили.

Судьями судебной коллегии по гражданским и экономическим делам вынесено 5 частных определений, по всем из которых получены ответы.

Районными судами города Бишкека всего вынесено 290 частных определений: по уголовным делам - 239, по гражданским делам - 20, по административным делам - 31. По 129 частным определениям получены ответы.

В прошлом году по гражданским делам в районных судах было зарегистрировано 1 455 дел с нарушением сроков.

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев отметил недовольство граждан по поводу нарушений сроков рассмотрения дел, отмены решений и несвоевременного рассмотрения дел.

Медербек Сатыев указал на судей с низкими показателями и потребовал незамедлительно исправить ситуацию.

В ходе совещания было указано на факты несвоевременного исполнения судебных актов и отправки жалоб в соответствующие суды, подчеркнута необходимость контроля за работой канцелярий.

Были также отмечены достижения судов города Бишкека в рассмотрении гражданских дел. По устойчивости судебных актов среди районных судов судья Первомайского районного суда Жаныбек кызы Венера достигла показателя в 87,23%.

Судья Свердловского районного суда Аида Мусуралиева достигла показателя в 88,71%, судья Ленинского районного суда Мээрим Жолдошова - 80%, судья Октябрьского районного суда Эльмира Барыктабасова - 83%.

Председатель Бишкекского городского суда Талайбек Абыкеев подчеркнул, что соблюдение процессуальных сроков является одной из важнейших обязанностей судов. Он также обратил внимание судей на необходимость постоянного повышения их квалификации, поскольку эффективность правосудия во многом зависит от самих судей, их профессиональной подготовки и единообразного применения судебной практики.