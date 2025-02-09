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Кыргызстанский полузащитник Гулжигит Борубаев стал игроком "Минска"

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский атакующий полузащитник Гулжигит Борубаев стал игроком футбольного клуба "Минск". Контракт футболиста будет действовать до конца года.

Гулжигит родился в Бишкеке (столица Кыргыстана) 22 апреля 2000 года. Воспитанник академии футбольного клуба из Бишкека – "Дордой". Первый тренер – Владимир Мефодьевич Садовский.

Выступал в Премьер Лиге Кыргыстана за "Илбирс" Бишкек (2018 – 2019), "Дордой" Бишкек (2020 – 2023), "Алга" Бишкек (2024).

С 10 забитыми голами, Борубаев стал вторым бомбардиром Премьер Лиги чемпионата Кыгрызстана в 2024 году, отстав всего лишь на один забитый мяч от первого места.

Чемпион (2020) и бронзовый призер чемпионатов Кыргыстана (2023), обладатель Суперкубка Кыгрыстана (2021, 2022).


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URL: https://www.vb.kg/442693
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
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