Кыргызстанский полузащитник Гулжигит Борубаев стал игроком "Минска"

Кыргызстанский атакующий полузащитник Гулжигит Борубаев стал игроком футбольного клуба "Минск". Контракт футболиста будет действовать до конца года.

Гулжигит родился в Бишкеке (столица Кыргыстана) 22 апреля 2000 года. Воспитанник академии футбольного клуба из Бишкека – "Дордой". Первый тренер – Владимир Мефодьевич Садовский.

Выступал в Премьер Лиге Кыргыстана за "Илбирс" Бишкек (2018 – 2019), "Дордой" Бишкек (2020 – 2023), "Алга" Бишкек (2024).

С 10 забитыми голами, Борубаев стал вторым бомбардиром Премьер Лиги чемпионата Кыгрызстана в 2024 году, отстав всего лишь на один забитый мяч от первого места.

Чемпион (2020) и бронзовый призер чемпионатов Кыргыстана (2023), обладатель Суперкубка Кыгрыстана (2021, 2022).