ФАО зафиксировала падение индекса продовольственных цен в январе

В январе 2025 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 124,9 пункта, что на 1,6% ниже показателя декабря. Как сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), снижение индекса обусловлено падением международных котировок сахара и растительных масел. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года индекс снизился на 6,2%, оставаясь при этом на 22% ниже рекордного уровня, зафиксированного в марте 2022 года.

Динамика изменения цен:

Сахар: Индекс цен на сахар ФАО упал на 6,8% за месяц и на 18,5% за год. Это связано с прогнозируемым увеличением мирового предложения из-за благоприятных погодных условий в Бразилии и возобновлением экспорта из Индии.

Растительные масла: После роста в предыдущие месяцы индекс снизился на 5,6%, но остается на 24,9% выше уровня января 2024 года. Снижение цен произошло за счет удешевления пальмового и рапсового масел, при этом цены на соевое и подсолнечное масла остались стабильными.

Мясо: Цены на мясо в январе снизились на 1,4%. Подорожание говядины не смогло компенсировать снижение цен на баранину, свинину и мясо птицы.

Зерновые: Индекс цен на зерновые вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, но на 6,9% ниже уровня прошлого года. Пшеница подешевела незначительно, тогда как кукуруза подорожала из-за пересмотренных прогнозов по урожаю в США.

Молочная продукция: Цены на молочную продукцию выросли на 2,4% за месяц и на 20,4% за год. Основной рост обеспечило подорожание сыра на 7,6%, что компенсировало снижение цен на сливочное масло и сухое молоко.

Прогнозы по зерновым культурам:

ФАО также опубликовала обновленные прогнозы по мировому производству зерновых на 2025 год:

Пшеница: Посевные площади увеличились в Германии, Великобритании и Франции, но сократились в России из-за погодных условий.

Кукуруза: В Южном полушарии ожидается рост урожайности в Аргентине и Бразилии, а в Южной Африке увеличены посевные площади из-за рекордных цен на культуру.

Общий прогноз: Потребление зерновых в сезоне 2024-2025 годов вырастет на 0,9% до 2869 млн тонн, в основном за счет увеличения спроса на кукурузу. Запасы зерновых к концу сезона сократятся на 2,2%, в первую очередь из-за резкого снижения запасов кукурузы в США.

Мировая торговля: Ожидается сокращение мирового экспорта зерновых на 5,6% до 483,5 млн тонн, главным образом из-за снижения спроса Китая на ячмень, кукурузу и пшеницу.

Рис: Производство риса в сезоне 2024-2025 годов достигнет рекордного уровня - 539,4 млн тонн, что на 0,9% выше, чем годом ранее.