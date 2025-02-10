Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 11-13 февраля текущего года совершит рабочий визит в город Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках визита глава кабинета министров примет участие в работе Всемирного правительственного саммита (World Governments Summit) и выступит в панельной сессии, посвященной теме растущего глобального влияния.

Кроме того, на полях саммита запланирован ряд двусторонних встреч.

Отметим, что во Всемирном правительственном саммите, который посвящен теме "Формирование правительств будущего", примут участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций, свыше 100 правительственных делегаций и более 6000 участников, включая ведущих мировых экспертов. В рамках саммита будут обсуждены вопросы развития мировой экономики, эффективного управления, климатической повестки, современных преобразований в различных сферах.