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Бишкек переходит на электробусы: реконструкция депо началась

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Мэрия города Бишкек продолжает реализацию проекта "Электрификация городского транспорта". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках данного проекта, финансируемого Азиатским банком развития, в двух троллейбусных ДЕПО столицы проводятся работы по реконструкции, направленные на подготовку инфраструктуры к приему электробусов, которые поступят во втором квартале 2025 года.

Реконструкция включает установку современных электрозарядных устройств и адаптацию ДЕПО для эффективной работы электробусов.

Отмечаем также, что ранее в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики и Бишкекского городского кенеша в город Ош было передано 100 единиц троллейбусов.

"Всего на балансе троллейбусного транспортного предприятия находилось 144 единицы троллейбусов, в настоящее время оставшаяся часть троллейбусов перемещена на территорию государственного предприятия "Аскер Курулуш" при Министерстве обороны КР в связи с проведением капитального ремонта в ДЕПО.

Также следует отметить, что оставшуюся часть троллейбусов планируется переоборудовать в электробусы.

Кроме этого, сообщаем, что мэрия города Бишкек в рамках обязательств успешно выполнила последние финансовые обязательства по проекту закупки троллейбусов, досрочно погасив кредит.

Ранее на официальном сайте мэрии города Бишкек сообщалось о переносе троллейбусов на военный полигон", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/442702
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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