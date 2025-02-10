Бишкек переходит на электробусы: реконструкция депо началась

Мэрия города Бишкек продолжает реализацию проекта "Электрификация городского транспорта". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках данного проекта, финансируемого Азиатским банком развития, в двух троллейбусных ДЕПО столицы проводятся работы по реконструкции, направленные на подготовку инфраструктуры к приему электробусов, которые поступят во втором квартале 2025 года.

Реконструкция включает установку современных электрозарядных устройств и адаптацию ДЕПО для эффективной работы электробусов.

Отмечаем также, что ранее в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики и Бишкекского городского кенеша в город Ош было передано 100 единиц троллейбусов.

"Всего на балансе троллейбусного транспортного предприятия находилось 144 единицы троллейбусов, в настоящее время оставшаяся часть троллейбусов перемещена на территорию государственного предприятия "Аскер Курулуш" при Министерстве обороны КР в связи с проведением капитального ремонта в ДЕПО.

Также следует отметить, что оставшуюся часть троллейбусов планируется переоборудовать в электробусы.

Кроме этого, сообщаем, что мэрия города Бишкек в рамках обязательств успешно выполнила последние финансовые обязательства по проекту закупки троллейбусов, досрочно погасив кредит.

Ранее на официальном сайте мэрии города Бишкек сообщалось о переносе троллейбусов на военный полигон", - говорится в сообщении мэрии.