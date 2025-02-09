Сборная Кыргызстана по хоккею победила Сингапур на зимних Азиатских играх

Сегодня, 9 февраля, завершился третий тур соревнований по хоккею в рамках зимних Азиатских игр, проходящих в Харбине (Китайская Народная Республика). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в третьем туре сборная Кыргызстана одержала победу над сборной Сингапура со счетом 11:2.

Напомним, что в первом туре сборная Кыргызстана обыграла Кувейт со счетом 8:9, а во втором - Бахрейн со счетом 29:0.

Следующий матч сборной Кыргызстана состоится против сборной Гонконга. Игры начнутся завтра, 10 февраля, в 19:00 по бишкекскому времени.