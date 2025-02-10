В Казахстане осудили управляющего плотиной Магаджанского водохранилища

В Казахстане директора компании, управляющей плотиной Магаджанского водохранилища, осудили за ее прорыв во время масштабных весенних паводков 2024 года. Об этом сообщает "Актобе Таймс".

В Хромтауском районном суде рассмотрено дело в отношении 75-летнего Мыктыбека Исмагамбетова, директора ТОО "Тулпар ТК". Его фирма управляет Магаджанским водохранилищем, которое в прошлом году прорвало.

Магаджанское водохранилище было построено в 1985 году неподалеку от села Табантал. В 2014 году плотину передали "ТОО Тулпар" в доверительное управление. Согласно заключенному договору, компания обязана поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и его техническое обслуживание.

В марте 2024 года из-за обильного снеготаяния и подъема уровня воды в реках возникла сложная паводковая ситуация. На Магаджанском водохранилище она стала критической - воды становилось все больше и больше.

В период с 31 марта по 3 апреля 2024 года, по данным следствия, Мыктыбек Исмагамбетов направлял письма о паводке и повышения уровня воды на плотине до максимального предела в уполномоченные органы, а именно в ДЧС, акиматам Хромтауского и Алгинского районов, Жайык-Каспийской бассейновой инспекции посредством почты и мессенджера Whatsapp. Однако никакие меры по сбросу воды Исмагамбетовым не применялись, считает следствие.

"В результате 04.04.2024 года произошел катастрофический разрыв тела плотины, что повлекло за собой: затопление части жилых домов и территории, вред окружающей среде и объектам, указанным вблизи расположенных населенных пунктов, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности населения", - говорится в судебном акте.

Так, по данным ДЧС, в результате прорыва Магаджанского водохранилища были эвакуированы 215 человек (в том числе 96 детей) из сел Бескопа, Кызылту и Табантал Алгинского района.

Ущерб причинен как гражданским лицам, так государственным и частным организациям.

"В результате затопления поселков Табантал, Кызылту, Бескоспа причинен имущественный ущерб потерпевшим, Каделову А.Б. на сумму 1 368 000 тенге, Калданову К.Д. на сумму 957 000 тенге, Байкенову К.К. на сумму 700 000 тенге, Доскуатову С.К. на сумму 1 610 000 тенге, Алгалиеву С.С. на сумму 1 993 000 тенге, Ганиеву А.Ш. на сумму 1 965 000 тенге, Исенову Ж.И. на сумму 648 000 тенге… ТОО "Энергосистема" причинен ущерб на более чем 2 млн тенге и акимату Хромтауского района на более чем 200 млн тенге (сумма для восстановительных работ на плотине)", - говорится в судебном документе.

Пожалел рыбу?

ТОО "Тулпар ТК" активно занимается рыбным хозяйством в коммерческих целях. Следствие заподозрило, что из-за желания сохранить рыбу директор своевременно не сбрасывал воду из водохранилища.

На суде представители акимата Хромтауского района заявили, что компания не выполняла свои обязанности по договору: не проводила ремонт и техническое облуживание плотины. Потребовали возместить ущерб в размере более 200 млн тенге.

Сам Исмагамбетов сказал, что с 2014 года выполнял все обязанности по договору. В 2018 году сообщал властям, что водохранилище нуждается в капитальном ремонте, но ответа не получил. Также подсудимый заявил, что на плотину у него отсутствовали правоустанавливающие документы, и что он не раз напоминал собственникам плотины о необходимости решения этого вопроса.

Также Исмагамбетов сообщил на суде, что весной, из-за плохой дороги, не мог сделать акт обследования плотины в составе комиссии. 2 апреля он поднял 1 и 3 шлюз на 10 см, второй шлюз не поднимал. 3 апреля поднял 1 и 3 шлюз до упора. 4 апреля отметка воды достигла 16 млн кубов. В связи с резким подъемом уровня реки Сугурсай дамбу прорвало полностью. Вода с Магаджанской плотины хлынула в сторону Алгинского района. Там началась эвакуация вблизи населенных пунктов, о чем Исмагамбетов сообщил в соответствующие органы.

Представитель ТОО "Энергосистема" показал, что нахлынувший поток воды причинил значительный ущерб инфраструктуре в Алгинском районе. Повреждены 11 опор ЛЭП, которые нуждаются в капремонте. Фирма потребовала чуть более 2 млн тенге в качестве возмещения ущерба.

Аким Табантальского сельского округа сообщил, что 4 апреля вместе с жителями поселка посетил водохранилище. По его словам, в тот день директор ТОО "Тулпар ТК" об угрозе прорыва плотины не предупреждал. Аким видел вместе с другими сельчанами, как вода переливалась через дамбу в сторону Алгинского района.

Местные жители стали ограждать дамбу щебнем и хотели открыть шлюз для водосброса, так как он был закрытым. Но, якобы по указанию Исмагамбетова, открыли только третий шлюз на 5 см. Аким Табантальского сельского округа сообщил также, что первый и второй шлюз директор трогать запретил, указав, что одного шлюза достаточно для сброса воды, за перелив воды ответственность берет на себя. Но ночью дамбу прорвало.

Представители Жайык-Каспийской бассейновой инспекции показали, что имеется акт от 2023 года о неудовлетворительном состоянии водохранилища. На основании этого акта директором ТОО дан ответ, что из бюджета деньги для ремонтных работ плотины не выделялись, все меры по устранению неполадок производились за счет самого предприятия.

По данным управления юстиции Хромтауского района, документов о регистрации Магаджанской плотины нет. Допрошенный главный эксперт управления регистрации недвижимости по Актюбинской области суду показал, что земельный участок зарегистрирован с целевым назначением "размещение и обслуживание плотины Магаджан", которое является допустимым фактом для признания прав о владении на плотину вместе с земельным участком.

Суд посчитал, что Исмагамбетов заведомо знал об угрозе прорыва дамбы при неисправности спускных шлюзов, о чем говорят его сообщения в уполномоченные органы во время паводка. Однако не принял меры по спуску воды, ограничившись открытием одного шлюза.

"Более того, в целях коммерческой выгоды не хотел терять выращенную рыбу и, вследствие чего, не произвел своевременный сброс воды, что и привело к тяжким последствиям", - говорится в судебном акте.

Суд признал Мыктыбека Исмагамбетова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254 УК (Недобросовестное отношение к обязанностям). Его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы. Ему запретили на три года работать в сфере водного хозяйства. Шестерым пострадавшим сельчанам он должен выплатить более 8,5 млн тенге, ТОО "Энергосистема" – более 2 млн.

За акиматом Хромтауского района признано право обратиться за возмещением ущерба в порядке гражданского судопроизводства.