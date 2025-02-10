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В КР откроется испытательная лаборатория для текстильной продукции

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Министерстве экономики и коммерции КР состоялось подписание трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между ведомством, ОсОО "КыргСерт" и китайской компанией "Xinjiang Tianyu Engineering Testing" Co., Ltd. Документ направлен на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами. Также он предусматривает реализацию инвестиционного проекта по созданию испытательной лаборатории текстильной и швейной продукции, соответствующей международным стандартам.

Создание лаборатории позволит:

- проводить испытания текстильной продукции на соответствие международным и национальным стандартам качества;

- выдавать сертификаты, подтверждающие безопасность продукции для здоровья потребителей и окружающей среды;

- оказывать консультационные услуги предприятиям швейной отрасли по вопросам качества и безопасности продукции;

- способствовать внедрению международных стандартов сертификации на производственных предприятиях.

Этот проект откроет новые перспективы для текстильной и швейной промышленности Кыргызстана, повысив конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках и способствуя ее экспорту.


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URL: https://www.vb.kg/442705
Теги:
Минэкономики, швейная отрасль, Кыргызстан
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