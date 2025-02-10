Весь этот цирк продлится недолго. Гороскоп с 10 по 16 февраля

Практически в середине наступающей недели, а точнее 12 февраля, в среду состоится Полнолуние.. С понедельника по среду – эмоционально неустойчивые дни. Повышается вероятность конфликтов, поскольку ни одна из сторон спора не захочет идти на компромиссы, упрямо настаивая на своей, по их мнению, оригинальной версии. Стоит воздерживаться от поспешных решений и выводов. Обратите внимание на давление, а также ноги. Мудрый подход позволит избежать конфликта. Вторая половина недели гораздо более размеренная. Появится решение спорных вопросов, а дела постепенно, шаг за шагом будут реализовываться. Может восстанавливаться взаимодействие с давними коллегами и клиентами.

Овен – поспешные решения с сфере финансов станут причиной крупных потерь и разрыва дружеских отношений, поскольку большинство решений может приниматься под влиянием их советов или предложений. Присмотритесь к происходящему, приведите эмоции в порядок и вы сумеете понять направление развития событий, их причинно-следственную связь, что и станет основой последующих продуманных шагов как в карьере, так и в семейно-личных отношениях. Принимая решения с учётом этих тенденций, вы сможете приумножить доходы.

Телец – наспех принятые решения могут создать немало затруднений на работе. Будьте внимательны как к своим словам, так и влиятельных людей. Принимая желаемое за действительное, вы неправильно поймёте собеседника. По причине спешки могут возникать и проблемы с документами. Внимательно их перечитывайте. Принимая во внимание полученные советы, придерживаясь осторожной тактики, вы сможете в водовороте событий принять взвешенное решение. Поездки сложатся благополучно.

Близнецы – возникшие под влиянием слухов, интриг тревоги и сомнения могут подтолкнуть к опрометчивым шагам. Воздержитесь от комментариев, особенно в социальных сетях, они могут привлечь нездоровье внимание к вам, а в поездках не теряйте бдительности. Справившись с тревожностью, вы сможете воспользоваться выгодными предложениями, которые увеличат доходы, а также насладитесь общением и дальними поездками.

Рак – придерживайтесь общения с хорошо проверенными людьми и не теряйте головы от заманчивых финансовых предложений со стороны малознакомых людей. Ваша доверчивость и открытость могут дорого обойтись вашей казне. Посоветовавшись с домочадцами, вы с выгодой распорядитесь финансами, совершив значимые приобретения, а также пополните казну. Настроение поднимут долгожданные поездки и встречи, как с деловыми партнёрами, так и друзьями.

Лев – вас кому не лень примутся критиковать, но не теряйте самообладания. Весь этот цирк продлится недолго, вам остаётся немного подождать пока ошибки руководства, коллег и деловых партнёров не станут очевидными. В этот самый момент вы и сможете взять реванш в спорах. Прислушиваясь к собственной интуиции, вы также сможете улучшить финансовое положение. Придерживаясь своего мнения, вы совершите выгодные инвестиции и покупки.

Дева – полученные новости могут создать ненужный ажиотаж в поездках и аврал н работе. Итогом суеты станут испорченные настроение, нервы и здоровье, а результаты самой работы окажутся невостребованными. Посоветовавшись с давними знакомыми, вы сможете обойти стороной ненужную работу и сосредоточиться на важном. Благодаря собственным идеям, вы сможете пополнить казну, а также создать дополнительные источники доходов.

Весы – в порыве чувств и эмоций, вы рискует растратить деньги на покупки, вечеринки и азартные начинания. Итогом бурной деятельности станет опустевшая казна. Сосредоточьте своё внимание на работе. Возможна она будет скучной и не будет сулить сказочных доходов, но зато вы получите вполне реальные деньги. Продуктивным будет общение с руководством и посещение различных инстанций. Удастся решить вопросы с документами. Свидания наполнят жизнь романтикой и для этого не придётся тратить много денег.

Скорпион – колебания в настроении у домочадцев и деловых партнёров будет отражаться на ваших взаимоотношениях. Воздержитесь от споров и прямолинейных высказываний. К серьёзному разговору домочадцы и деловые партнёры не готовы, а потому будут склонны раздувать конфликты из-за пустяков. Поездки оправдают ожидания. Развлекательные вояжи наполнят жизнь яркими впечатлениями, а деловые поездки поспособствуют достижению значимых договорённостей..

Стрелец – возникшие идеи и планы, скорее всего не новы, но когда-то их не приняли и раскритиковали, а в этот раз дополнив их и озвучив в подходящий момент, вы сумеете реализовать свои смелые задумки. Предстоит многому учиться, участвовать в интересных проектах, путешествовать и даже объясняться в любви. В круговороте событий, не забывайте о правилах дорожного движения и будьте осторожны во время экстремальных развлечений и на работе. Велика вероятность получения травм.

Козерог – бесшабашное веселье окажется накладным для казны и создаст проблемы в отношениях, породив ревность и зависть. Новые знакомые могут столкнуть лбами с давними друзьями и любимым человеком, навязывая свои интересы и ценности. Домочадцы и близкие люди помогут разобраться в происходящем. Они уберегут вас от разочарований и растрат. Покупки для дома и вложения в развитие своего дела помогут не только сохранить, но и преумножить сбережения.

Водолей – пребывая в процессе постоянного выбора, сделайте акцент на поездках, обучении и общении вне стен дома. По возможности путешествуйте и участвуйте вместе с домочадцами в различных мероприятиях. Чем больше свободного времени у вас останется, тем более продолжительными окажутся семейные конфликты. Домочадцы не готовы к переменам, которые вы предлагаете, и всеми силами попытаются настоять на своём.

Рыбы – сосредоточьтесь на делах, которые приносят доходы и достаточно отдыхайте. Суетливые поездки, эмоциональные разговоры, тревожные новости могут не лучшим образом отражаться на вашем здоровье. Предпочтя разговорам и поездкам отдых в тишине, вы восстановите силы и будете готовы к действительно важным встречам. Общение с влиятельным человеком укрепит профессиональные позиции. Возможны встречи с давними друзьями, возобновление романтических и дружеских отношений.

Астролог Андрей Рязанцев