Узбекистан против Кыргызстана: Изменение времени матча в отборе на ЧМ-2026

Ассоциация футбола Узбекистана сообщила об изменении времени начала матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между Узбекистаном и Кыргызстаном. Изначально встреча должна была начаться в 18:45 по ташкентскому времени, однако по просьбе Узбекистана её перенесли на 21:15. Это изменение связано с проведением месяца Рамадан, чтобы болельщики могли с комфортом поддерживать свои команды после Ифтара - вечернего приёма пищи, который прерывает пост.

Матч состоится 20 марта 2025 года в 21:15 по ташкентскому времени, что соответствует 22:15 по бишкекскому времени.

На данный момент сборная Узбекистана занимает второе место в своей группе с 13 очками после шести туров. Иран лидирует в группе с 16 очками. Такое положение даёт Узбекистану хорошие шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года, однако матч против Кыргызстана будет ключевым для продолжения успешного выступления в турнире.

В первом круге отборочного турнира, который прошёл 10 сентября 2024 года, сборная Узбекистана одержала напряжённую победу со счётом 3:2 над Кыргызстаном в Бишкеке. Эта победа добавила три важнейших очка в копилку Узбекистана, и предстоящий матч будет возможностью увеличить отрыв.

С приближением решающих матчей отборочного турнира, болельщики и игроки Узбекистана ожидают не меньшую страсть и энергичность в предстоящем противостоянии, что делает этот матч ещё более захватывающим для обеих команд и их поклонников.

Изменение времени, хоть и слегка изменяет график, даст болельщикам в Узбекистане и Кыргызстане возможность комфортно смотреть матч, не испытывая неудобства из-за поста. Это ещё один пример того, как футбол адаптируется к культурным особенностям стран-участниц, обеспечивая удовольствие и комфорт зрителей.