Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

Узбекистан против Кыргызстана: Изменение времени матча в отборе на ЧМ-2026

422  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ассоциация футбола Узбекистана сообщила об изменении времени начала матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между Узбекистаном и Кыргызстаном. Изначально встреча должна была начаться в 18:45 по ташкентскому времени, однако по просьбе Узбекистана её перенесли на 21:15. Это изменение связано с проведением месяца Рамадан, чтобы болельщики могли с комфортом поддерживать свои команды после Ифтара - вечернего приёма пищи, который прерывает пост.

Матч состоится 20 марта 2025 года в 21:15 по ташкентскому времени, что соответствует 22:15 по бишкекскому времени.

На данный момент сборная Узбекистана занимает второе место в своей группе с 13 очками после шести туров. Иран лидирует в группе с 16 очками. Такое положение даёт Узбекистану хорошие шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года, однако матч против Кыргызстана будет ключевым для продолжения успешного выступления в турнире.

В первом круге отборочного турнира, который прошёл 10 сентября 2024 года, сборная Узбекистана одержала напряжённую победу со счётом 3:2 над Кыргызстаном в Бишкеке. Эта победа добавила три важнейших очка в копилку Узбекистана, и предстоящий матч будет возможностью увеличить отрыв.

С приближением решающих матчей отборочного турнира, болельщики и игроки Узбекистана ожидают не меньшую страсть и энергичность в предстоящем противостоянии, что делает этот матч ещё более захватывающим для обеих команд и их поклонников.

Изменение времени, хоть и слегка изменяет график, даст болельщикам в Узбекистане и Кыргызстане возможность комфортно смотреть матч, не испытывая неудобства из-за поста. Это ещё один пример того, как футбол адаптируется к культурным особенностям стран-участниц, обеспечивая удовольствие и комфорт зрителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442714
Теги:
Узбекистан, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  