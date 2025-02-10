46 лет прогресса и развития в Иране

Исламская революция в Иране принесла иранскому народу великие достижения в самых разных отраслях, что вывело его на путь к вершине процветания: от уверенности в себе, самоуважения и независимости до материальных достижений в области строительства, медицины, обороны, промышленности и технологий.

Примечательно, что все эти успехи и скачки были достигнуты в условиях всеобъемлющих санкций и жёстко экономического терроризма. Исламская революция ещё не достигла своей первой годовщины, когда против иранского народа начались сложнейшие санкции США, ужесточавшиеся с каждым годом. Кроме того, Соединённые Штаты совместно с другими западными странами подстрекали и вооружали тогдашнего президента Ирака Саддама Хусейна, чтобы тот развязал восьмилетнюю войну против иранского народа.

Поэтому самое важное достижение иранского народа и правительства в этих тотальных навязанных войнах - это консолидация и укрепление национального суверенитета и территориальной целостности исламского Ирана. На самом деле главной целью врагов был распад исламского Ирана. Этот заговор начался с первых дней Исламской революции и до сих пор ведётся врагами самым серьёзным образом, но каждый раз проваливается благодаря единству и сплочённости иранского народа, явившимся результатом Исламской революции, а также мудрому руководству двух лидеров революции и проницательности верующих и революционных иранцев.

Исламская революция, а также уверенность и самоуважение, которые породила эта славная революция, привели к тому, что обороноспособность и военная мощь Ирана достигли очень высокого уровня. Помимо достижений в сфере обороны, мы также видим замечательный прогресс и в других областях. Успехи, достигнутые благодаря Исламской революции, повысили международный авторитет иранского народа, укрепили уверенность молодёжи в себе и ещё больше раскрыли их таланты.

Одна из областей, в которой Иран добился огромного прогресса, - это космическая сфера. За последние годы Исламская республика успешно разработала и запустила в космос несколько спутников. Первым шагом страны в развитии космических технологий было создание спутников для некоторых исследовательских и телекоммуникационных целей, но теперь, развивая космические технологии, иранские инженеры могут использовать их в таких областях, как мониторинг лесных пожаров, состояния водно-болотных угодий, а также удалённое управление фермами и теплицами.

Недавно новость об успешном запуске трёх иранских спутников накануне Декады Фаджра облетела весь мир. Три иранских спутника "Махда́", "Кейха́н 2" и "Хате́ф 1" были успешно запущены с помощью спутникового носителя "Симо́рг" и выведены на орбиту.

Прогресс исламского Ирана в ядерной сфере также чрезвычайно высок. Одна из важнейших качеств иранских ядерных технологий - это локализация этих знаний. Это означает, что управляющими и операторами атомной электростанции являются иранские специалисты, и это большое преимущество для страны, символ национальной уверенности в себе и признак прогресса отечественных образовательных и научных структур.

"Изотоп теллур-130" - одно из достижений молодых учёных в ядерной промышленности, которое было достигнуто путём проектирования, строительства и эксплуатации квадратной цепочки из 20 центрифуг. Он имеет множество применений в области медицины, особенно в производстве сырья для радиофармацевтических препаратов и диагностики различных видов рака и неизлечимых заболеваний, в фармацевтике, промышленности, геологии, сельском хозяйстве и ядерной науке. Сегодня иранским учёным удалось создать более 50 диагностических, паллиативных и терапевтических радиофармпрепаратов с помощью ядерных технологий. Гемостатический порошок - ещё одно достижение ядерной науки в области медицины. Продукт, который широко используется в хирургии для предотвращения кровотечения. Сегодня, благодаря своим учёным, Иран вошёл в пятёрку стран, обладающих техническими знаниями для производства этого медицинского продукта.

Достижения исламского Ирана в области нанотехнологий также ошеломительны. Сегодня Иран занимает четвёртое место в мире по производству нанотехнологий и является третьей страной в мире по публикации стратегического плана в области нанотехнологий. Также в стране подготовлено 40 тысяч специалистов в области нанонауки.

После революции иранцы заработали 669 медалей на научных олимпиадах, и теперь Иран входит в десятку ведущих стран мира по научным олимпиадам. И это несмотря на то, что до революции иранские студенты не занимали призовых мест на международном уровне ни в мире, ни в регионе. Одна из главных причин этого заключалась в том, что иранские студенты считали себя зависимыми от Запада. Изменив отношение и мышление в школах и университетах, иранцы смогли вывести страну на её истинное место.

К другим достижениям Исламской революции относится справедливость в сфере образования для женщин и отдалённых районов, где все иранцы, независимо от уровня дохода и возраста, могут получать образование и вносить свой вклад в прогресс как самих себя, так и своего общества. Согласно официальным отчётам, уровень грамотности в Иране составлял около 41% в 1976 г., около 62% - в 1986 г. и 84% в 2006 г. Максимального значения этот показатель достиг в 2018 г., и сегодня в Иране более 96% людей в возрасте от 10 до 49 лет грамотны.

Сегодня школы есть даже в самых отдалённых уголках Ирана, и ученики могут учиться без каких-либо препятствий. После революции было построено 490 000 классных комнат. Такое количество классов равно строительству около 30 классных комнат в день после Исламской революции. Такой уровень предоставления специального образовательного пространства для учеников очень важен. Исламская революция смогла превратить ученика, не знавшего о проблемах своего города, в человека, осознающего глобальные проблемы; в ученика, играющего ключевую роль в региональных и международных событиях. Эти важные события побудили чиновников региона принять идеологию Исламской революции в Иране в качестве модели для своих стран.

Уровень грамотности в 96% по сравнению с показателем в 48% в 1979 г., увеличение образовательного пространства с 1,5 кв.м. до 5,2 кв.м. на одного учащегося, увеличение количества классных комнат со 100 000 в 1979 г. до 590 000 классов и увеличение количества школ с 52 000 до 113 000 школ - одни из достижений Исламской Республики Иран в развитии образовательной системы. Одно из важнейших достижений Исламской революции с точки зрения инфраструктуры в образовательной системе страны заключается в том, что за последние 40 лет школы на постоянной основе ремонтируются и оснащаются всем необходимым.

Вышеизложенное - лишь малая часть достижений исламского Ирана в различных сферах, которые стали возможны благодаря Исламской революции, и их главное отличие в том, что они местные, иранские. Поэтому можно заключить, что Исламская революция в Иране явилась крупным движением против подражания и зависимости и за достижение истинного и независимого прогресса.