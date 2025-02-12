Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.22 - 91.12

В КР фермеры проходят аттестацию для получения статуса племенного субъекта

57  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане специально созданной комиссией Минсельхоза КР в 184 субъектах сельского хозяйства проведена аттестация на соответствие статуса племенного субъекта.

"Прошедшим аттестацию в соответствии с требованиями племенного субъекта готовится приказ Министерства по присвоению статуса племенного субъекта.

А также информируем фермеров, желающих получить статус племенного хозяйства, о том, что у них есть возможность подать заявление раз год в районные управления аграрного развития, подготовить необходимые документы и получить статус племенного хозяйства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442720
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  