В КР фермеры проходят аттестацию для получения статуса племенного субъекта

В Кыргызстане специально созданной комиссией Минсельхоза КР в 184 субъектах сельского хозяйства проведена аттестация на соответствие статуса племенного субъекта.

"Прошедшим аттестацию в соответствии с требованиями племенного субъекта готовится приказ Министерства по присвоению статуса племенного субъекта.

А также информируем фермеров, желающих получить статус племенного хозяйства, о том, что у них есть возможность подать заявление раз год в районные управления аграрного развития, подготовить необходимые документы и получить статус племенного хозяйства".