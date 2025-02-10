Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

В Кыргызстане вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете

319  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете. Об этом сегодня в эфире Биринчи радио сообщил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков.

По его словам, теперь за клевету в интернете и специальное распространение информации, которая может опорочить честное имя другого гражданина, наказывается штрафом. Для физических лиц в размере 20 тысяч сомов и для юридических лиц 65 тысяч сомов.

"Теперь наши граждане могут обращаться в правоохранительные органы, а штраф налагает суд. Такой закон в других странах также давно есть, у нас он начал работать только сегодня", - сказал он.

Замглавы ведомства отметил, что людям не стоит путать клевету со свободой слова.

Напомним, в декабре 2024 года Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект, позволяющий штрафовать за оскорбления и клевету в социальных сетях и на сайтах СМИ. Документ вносит поправки в Кодекс о правонарушениях, которые наделяют Министерство внутренних дел КР полномочиями отслеживать факты оскорблений и клеветы в интернете и заполнять протоколы о штрафах на нарушителей.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442721
Теги:
закон, Интернет, Кыргызстан, Министерство юстиции, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  