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В школах КР проходят открытые уроки по профилактике зоонозных инфекций

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- Светлана Лаптева
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Ряд районных и городских управлений Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР организовали открытые уроки для учащихся средних школ региона по профилактике зоонозных инфекций (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от животных, - прим. ред.).

Мероприятия прошли в Нарынском, Сузакском, Баткенском, Ак-Талинском, Кара-Кульджинском, Кара-Суйском и других районах. Ветеринарные специалисты проинформировали детей о таких заболеваниях, как бруцеллез, эхинококкоз, сибирская язва, бешенство, туберкулез, которые могут передаваться от животных к человеку, и рассказали им об их путях передачи и влиянии на здоровье. Теперь такие же открытые занятия проводятся в других районах. Цель состояла в том, чтобы призвать к предотвращению заболеваний и соблюдению санитарных правил среди детей.

Напомним, что ранее Ветеринарная служба провела форум "Консолидация усилий против эхинококкоза". В мероприятии приняли участие представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, полномочные представители Президента в областях, главы местных государственных администраций а также международные эксперты и партнеры по развитию.


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URL: https://www.vb.kg/442722
Теги:
школа, Кыргызстан, Инфекция
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