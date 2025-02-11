Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

РКФР профинансировал строительство кондитерской фабрики в Оше

155  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российско-Кыргызский Фонд развития подписал соглашение о финансировании проекта ОсОО "Ягудин" по созданию современной кондитерской фабрики "Домашний кондитер" в городе Оше, сообщает пресс-служба РКФР.

При финансовой поддержке Фонда компания проведет реконструкцию нежилого помещения под кондитерский цех, отвечающий всем требованиям пищевой безопасности и нормам энергоэффективности. Это позволит запустить производство мощностью от 1,5 до 2 тонн кондитерских изделий в сутки.

По словам Председателя Правления РКФР Артема Новикова, объем финансирования составляет более 63 млн сомов.

"Проектом предусмотрен запуск полного цикла производства кондитерских изделий - от закупки сырья у местных производителей до реализации готовой продукции. Фабрика площадью 1700 квадратных метров станет одной из крупнейших в южных регионах республики, а число рабочих мест к сентябрю 2025 года составит 55 человек", - сообщил Новиков.

Фабрика "Домашний кондитер" будет производить широкий ассортимент кондитерских изделий, используя традиционные рецепты и современные технологии. Проект направлен на обеспечение населения южного региона качественной и доступной продукцией, а также на создание новых рабочих мест и развитие местного производства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442723
Теги:
Ош, Российско-кыргызский фонд развития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  