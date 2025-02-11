РКФР профинансировал строительство кондитерской фабрики в Оше

Российско-Кыргызский Фонд развития подписал соглашение о финансировании проекта ОсОО "Ягудин" по созданию современной кондитерской фабрики "Домашний кондитер" в городе Оше, сообщает пресс-служба РКФР.

При финансовой поддержке Фонда компания проведет реконструкцию нежилого помещения под кондитерский цех, отвечающий всем требованиям пищевой безопасности и нормам энергоэффективности. Это позволит запустить производство мощностью от 1,5 до 2 тонн кондитерских изделий в сутки.

По словам Председателя Правления РКФР Артема Новикова, объем финансирования составляет более 63 млн сомов.

"Проектом предусмотрен запуск полного цикла производства кондитерских изделий - от закупки сырья у местных производителей до реализации готовой продукции. Фабрика площадью 1700 квадратных метров станет одной из крупнейших в южных регионах республики, а число рабочих мест к сентябрю 2025 года составит 55 человек", - сообщил Новиков.

Фабрика "Домашний кондитер" будет производить широкий ассортимент кондитерских изделий, используя традиционные рецепты и современные технологии. Проект направлен на обеспечение населения южного региона качественной и доступной продукцией, а также на создание новых рабочих мест и развитие местного производства.