Таможня Кыргызстана объявляет конкурс на формирование резерва

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет конкурс на формирование резерва кадров для замещения вакантных должностей в таможенных органах.
Срок подачи заявок: с 10 февраля по 17 марта 2025 года.
Место подачи документов: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 4а, общественная приёмная (административное здание Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики).
Конкурс проходит в следующих направлениях:
- в резерв кадров таможенной службы Кыргызской Республики;
- на вакантную должность в подразделение ветеринарной службы "Учебно-специализированной" таможни;
- на вакантные должности в подразделения информационных технологий таможенных органов Кыргызской Республики;
- для выпускников Российской таможенной академии Российской Федерации, прошедших обучение по очной форме обучения по направлению таможенной службы КР на основании квоты, выделенной Российской Федерацией.
Цель конкурса – прозрачность при привлечении профессионалов и молодых специалистов в ряды таможенной службы. К участию приглашаются граждане Кыргызской Республики в возрасте до 35 лет с высшим образованием, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям. Подробную информацию о квалификационных требованиях и перечне необходимых документов вы можете найти на странице официального сайта Государственной таможенной службы по следующей ссылке: https://www.customs.gov.kg/news/get?id=1418
Конкурс проходит в три этапа: сдача нормативов по физической подготовке, компьютерное тестирование и собеседование.
Телефоны для справок:
0312-510651 (доб. 148)
0312-512443