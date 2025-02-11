Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

Таможня Кыргызстана объявляет конкурс на формирование резерва

117  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет конкурс на формирование резерва кадров для замещения вакантных должностей в таможенных органах.

Срок подачи заявок: с 10 февраля по 17 марта 2025 года.

Место подачи документов: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 4а, общественная приёмная (административное здание Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики).

Конкурс проходит в следующих направлениях:

- в резерв кадров таможенной службы Кыргызской Республики;

- на вакантную должность в подразделение ветеринарной службы "Учебно-специализированной" таможни;

- на вакантные должности в подразделения информационных технологий таможенных органов Кыргызской Республики;

- для выпускников Российской таможенной академии Российской Федерации, прошедших обучение по очной форме обучения по направлению таможенной службы КР на основании квоты, выделенной Российской Федерацией.

Цель конкурса – прозрачность при привлечении профессионалов и молодых специалистов в ряды таможенной службы. К участию приглашаются граждане Кыргызской Республики в возрасте до 35 лет с высшим образованием, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям. Подробную информацию о квалификационных требованиях и перечне необходимых документов вы можете найти на странице официального сайта Государственной таможенной службы по следующей ссылке: https://www.customs.gov.kg/news/get?id=1418

Конкурс проходит в три этапа: сдача нормативов по физической подготовке, компьютерное тестирование и собеседование.

Телефоны для справок:

0312-510651 (доб. 148)

0312-512443


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442724
Теги:
ГТС, кадры, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  