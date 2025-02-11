Таможня Кыргызстана объявляет конкурс на формирование резерва

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет конкурс на формирование резерва кадров для замещения вакантных должностей в таможенных органах.

Срок подачи заявок: с 10 февраля по 17 марта 2025 года.

Место подачи документов: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 4а, общественная приёмная (административное здание Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики).

Конкурс проходит в следующих направлениях:

- в резерв кадров таможенной службы Кыргызской Республики;

- на вакантную должность в подразделение ветеринарной службы "Учебно-специализированной" таможни;

- на вакантные должности в подразделения информационных технологий таможенных органов Кыргызской Республики;

- для выпускников Российской таможенной академии Российской Федерации, прошедших обучение по очной форме обучения по направлению таможенной службы КР на основании квоты, выделенной Российской Федерацией.

Цель конкурса – прозрачность при привлечении профессионалов и молодых специалистов в ряды таможенной службы. К участию приглашаются граждане Кыргызской Республики в возрасте до 35 лет с высшим образованием, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям. Подробную информацию о квалификационных требованиях и перечне необходимых документов вы можете найти на странице официального сайта Государственной таможенной службы по следующей ссылке: https://www.customs.gov.kg/news/get?id=1418

Конкурс проходит в три этапа: сдача нормативов по физической подготовке, компьютерное тестирование и собеседование.

Телефоны для справок:

0312-510651 (доб. 148)

0312-512443