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Учебный караван "Агрозоовет" готовит фермеров КР к весенне-летним работам

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- Светлана Лаптева
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В Аксыйском районе Джалал-Абадской области начал свою работу учебный караван "Агрозоовет – 2025". Основная цель мероприятия – подготовка к весенне-полевым работам и ознакомление сельских фермеров с мерами, реализуемыми Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В рамках учебного каравана аграриям будут предоставлены сведения о современных агротехнологиях, эффективном использовании ирригационных систем, а также актуальных вопросах сельскохозяйственного сектора.


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URL: https://www.vb.kg/442725
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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