Учебный караван "Агрозоовет" готовит фермеров КР к весенне-летним работам

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области начал свою работу учебный караван "Агрозоовет – 2025". Основная цель мероприятия – подготовка к весенне-полевым работам и ознакомление сельских фермеров с мерами, реализуемыми Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В рамках учебного каравана аграриям будут предоставлены сведения о современных агротехнологиях, эффективном использовании ирригационных систем, а также актуальных вопросах сельскохозяйственного сектора.