Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

Жээнбек Кулубаев обсудил с Лесли Вигери новую миграционную политику США

316  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с послом США в КР Лесли Вигери для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД КР.

"Стороны обменялись мнениями о развитии кыргызско-американских отношений, в том числе в контексте изменений внешней политики США новой администрации Президента США Д.Трампа. Особое внимание было уделено новой миграционной политике США, приостановке внешней помощи и санкционным мерам. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в сохранении устойчивых направлений взаимодействия и поиске сбалансированных решений.

В завершение стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также договорились о продолжении взаимодействия в рамках политических консультаций и формата С5+1".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442726
Теги:
МИД, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  