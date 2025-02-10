Жээнбек Кулубаев обсудил с Лесли Вигери новую миграционную политику США

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с послом США в КР Лесли Вигери для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД КР.

"Стороны обменялись мнениями о развитии кыргызско-американских отношений, в том числе в контексте изменений внешней политики США новой администрации Президента США Д.Трампа. Особое внимание было уделено новой миграционной политике США, приостановке внешней помощи и санкционным мерам. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в сохранении устойчивых направлений взаимодействия и поиске сбалансированных решений.

В завершение стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также договорились о продолжении взаимодействия в рамках политических консультаций и формата С5+1".