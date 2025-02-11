На Ozon в Кыргызстане появились товары из Китая

Ozon Кыргызстан открывает продажу товаров из Китая для жителей республики. На витрине маркетплейса уже появилось более 2,5 млн товаров, которые покупатели могут заказать напрямую у предпринимателей из Поднебесной – от одежды и обуви до бытовой техники и товаров для дома.

Доставка заказов из Китая займет около 3 недель и будет бесплатной для покупателей из любой точки Кыргызстана.

Получить свой заказ жители республики смогут в отделениях "Кыргыз почтасы" по всей стране. Выбрать ближайший пункт выдачи Почты можно при оформлении заказа на сайте или в приложении Ozon.

Уже сейчас жителям Кыргызстана доступно более 2,5 млн товаров из Китая различных категорий – от одежды и обуви, аксессуаров и косметики до товаров для ремонта, автотоваров и мебели. В ближайшее время ассортимент увеличится

в несколько раз. При этом цены на товары из Поднебесной в среднем на 15% ниже их аналогов из других стран.

"Аудитория активных покупателей в Кыргызстане постоянно растет: по итогам 3 квартала 2024 года она увеличилась в 6 раз год к году, а число заказов за аналогичный период – более чем в 12 раз. С запуском продаж из Китая мы

сможем предложить нашим покупателям еще больше востребованных товаров по лучшим ценам. При этом китайские предприниматели не составят существенную конкуренцию для местных продавцов, так как сроки доставки из

Поднебесной значительно выше", - отметила коммерческий директор Ozon Кыргызстан Асель Тургунбекова.

Ozon развивает трансграничное направление бизнеса с 2020 года. На сегодняшний день у компании более 130 тыс. продавцов из Китая, которые поставляют товары покупателям из России, Казахстана, Беларуси и Армении.

Ozon вышел на рынок Кыргызстана в 2022 году. В начале 2023 года компания запустила свой первый сортировочный центр в Бишкеке. Товары доставляются покупателям в брендированные пункты выдачи Ozon, в отделения "Кыргыз

почтасы", либо силами продавца. А жители Бишкека могут воспользоваться курьерской доставкой Ozon до двери.