В Кыргызстане вымерли все краснокнижные выдры

В Кыргызстане больше не осталось речных выдр, внесенных в Красную книгу. Об этом стало известно от сотрудников общественного фонда "Илбирс".

Среднеазиатская речная выдра ранее обитала в реках и озерах Иссык-Кульской котловины, Чуйской долины, Чаткала, Нарына и Алайской долины.

"Причиной вымирания этого вида стало истощение рыбных запасов из-за интенсивного вылова, строительство плотин и вырубка пойменных лесов и кустарников вдоль берегов водоемов", - сообщили в фонде.

Среднеазиатская речная выдра - подвид речной выдры, млекопитающего из семейства куньих. Обитает в болотах, озёрах, на водопоях. Среднеазиатская выдра была включена в Красную книгу Кыргызстана в статусе вида, находящегося на грани полного исчезновения.

Источник: ВЭС24