Самат Батырбеков: В КР проживает 4 тысячи 900 ветеранов войны в Афганистане

Накануне 36-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана заместитель председателя совета ветеранов Афганистана Ленинского района города Бишкек Самат Мырзакматович Батырбеков рассказал, что на территории его района в настоящее время проживает 247 ветеранов -афганцев, а всего по стране их осталось 4 тысячи 900 человек.

"Я проходил службу в Афганистане в 1987-1988 годы, затем в Баткене в 1999 году. Всего в той войне участвовало более 7 тысяч наших земляков. После развала страны и миграционной ротациии в Кыргызстане оставалось около 5 500, сейчас примерно 4900. Каждый год нас становится на 50-100 человек меньше.

Долгие годы мы говорили о том, что ветераны-афганцы должны получать достойную пенсию, все без исключения нуждаются в регулярном лечении, реабилитации в госпитале. Если лечение мы проходим бесплатно, то некоторые лекарства необходимо покупать, а это стоит немало. В прошлом году нам обещали повысить пособие, нам и семьям погибших в Афганистане, их осталось совсем мало. Ждем.

Считаю, что нужны специальные лечебные, социальные программы для лечения и реабилитации, всех кто прошел войну, боевые действия, также как и для членов семей ветеранов. Посттравматический синдром затрагивает, как правило, именно тех, кто рядом. Не секрет ведь, что вернувшись с войны, солдаты продолжают "воевать", так как пережитые потери и трагедии не всем по плечу.

В эти дни по стране проходят митинги, встречи и уроки мужества. Хочу попросить всех ветеранов войны в Афганистане прийти на встречи со школьниками и студентами. К сожалению, в Кыргызстане не во всех школах проводятся допризывная подготовка на высоком уровне. Важно, чтобы реальные участники боевых действий не на словах, а на деле рассказали, что такое защита Родины, борьба с боевиками и терроризмом", - сказал он.