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Горнолыжники из Кыргызстана завершили выступление на Азиаде

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- Самуэль Деди Ирие
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Горнолыжная сборная Кыргызстана завершила свои выступления на IX зимних Азиатских играх, которые проходят с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине, Китай.

В составе команды выступили шесть спортсменов. Лучший результат показал Евгений Тимофеев, занявший 18-е место в слаломе среди мужчин. После первой попытки он находился на 22-й позиции, но сумел улучшить свое положение и завершил соревнования на 20-м месте. Спортсмен отметил благоприятные погодные условия и выразил удовлетворение своим результатом.

В женском слаломе Альбина Ибрагимова заняла 22-е место, Самира Аматова - 26-е, а Арина Шабанова не смогла завершить вторую попытку. Среди мужчин Насыр Хуров занял 21-е место, а Денис Конюхов не финишировал в первой попытке.

Всего на зимних Азиатских играх 2025 года Кыргызстан представляют 50 спортсменов в пяти дисциплинах: биатлон, кёрлинг, горнолыжный спорт, фигурное катание и хоккей.

Соревнования продолжаются, и кыргызстанские атлеты продолжают борьбу за медали в других видах спорта.


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URL: https://www.vb.kg/442735
Теги:
Азиатские игры, Китай, Кыргызстан
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