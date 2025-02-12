Минсельхоз делится с фермерами секретами выращивания черешни

Минсельхоз Кыргызстана информируют фермеров о секретах выращивания черешни:

"Черешня -это фрукт, который быстро растет и требует много солнечного света, и его часто выращивают на юге Кыргызстана. Черешня содержит самые полезные для человека вещества: белок, углеводы, аскорбиновую кислоту, тиамин, кальций, железо, магний, фосфор, калий, йод, натрий и другие. Он также содержит фруктозу, глюкозу, витамины C, A, B1, B2, E и PR.

Из-за быстрого роста черешни обрезку следует проводить ежегодно, укорачивая лишние ветви и придавая дереву форму. Делают это ранней весной, до того, как дерево завязывает почки.

До того, как дерево начнет плодоносить, его однолетние побеги укорачивают на 1/5 длины в год. С того момента, как черешня вступает в стадию сбора урожая, они прекращают обрезку. Обрезайте только те ветви, которые растут к верхушке неправильно растущего дерева, и обрезайте только половину ветки, если угол между двумя ветвями меньше 50°.

Они также удаляют зараженные, мертвые ветви. С целью повышения урожайности используют следующий метод: вертикально растущие ветви располагают под углом 90° от ствола так, чтобы их головки были наклонены.

Для этого на ветви молодых деревьев вешают тяжелые предметы или привязывают их к колышкам, вбиваемым в землю с их концов".