Кыргызстан и Турция наметили планы по укреплению медиа-сотрудничества

Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев провёл встречу с координатором турецкой телекорпорации "TRT AVAZ" Юджель Кылычкая. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее даным, Казакбаев поздравил Кылычкая с назначением на должность координатора "TRT AVAZ" и выразил уверенность, что его профессиональный опыт в области медиа продолжит способствовать дальнейшему развитию кыргызско-турецкого сотрудничества в области телевидения, информации и журналистики.

В ходе встречи стороны обсудили результаты многолетнего успешного сотрудничества между кыргызскими и турецкими СМИ, а также наметили планы по продолжению партнёрства в сфере информационного обмена и культурных инициатив.

Посол отметил, что для кыргызской стороны интересен опыт "TRT AVAZ" по цифровизации в области СМИ, включая внедрение систем искусственного интеллекта.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии, в частности, по предложению кыргызской стороны об организации стажировок для сотрудников кыргызских медиа на базе "TRT AVAZ".