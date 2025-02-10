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Кыргызстан и Турция наметили планы по укреплению медиа-сотрудничества

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- Назгуль Абдыразакова
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Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев провёл встречу с координатором турецкой телекорпорации "TRT AVAZ" Юджель Кылычкая. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее даным, Казакбаев поздравил Кылычкая с назначением на должность координатора "TRT AVAZ" и выразил уверенность, что его профессиональный опыт в области медиа продолжит способствовать дальнейшему развитию кыргызско-турецкого сотрудничества в области телевидения, информации и журналистики.

В ходе встречи стороны обсудили результаты многолетнего успешного сотрудничества между кыргызскими и турецкими СМИ, а также наметили планы по продолжению партнёрства в сфере информационного обмена и культурных инициатив.

Посол отметил, что для кыргызской стороны интересен опыт "TRT AVAZ" по цифровизации в области СМИ, включая внедрение систем искусственного интеллекта.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии, в частности, по предложению кыргызской стороны об организации стажировок для сотрудников кыргызских медиа на базе "TRT AVAZ".


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URL: https://www.vb.kg/442738
Теги:
МИД, СМИ, Руслан Казакбаев, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, журналисты, посол
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