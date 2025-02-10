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Камчыбек Ташиев принял участие в закрытом показе фильма "Чемпион"

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Кыргызского футбольного союза (КФС) Камчыбек Ташиев принял участие в закрытом показе фильма "Чемпион", созданного при поддержке КФС.

Этот фильм является важным проектом, направленным на то, чтобы вдохновить молодежь страны вести здоровый образ жизни, заинтересовать их футболом и сохранить национальные ценности.

Сюжет фильма разворачивается в небольшом селе на берегу озера Ысык-Куль. После просмотра матча между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами жители села выражают разочарование состоянием развития футбола в Кыргызстане. Однако в этот момент по указу президента Кыргызской Республики организуется футбольный чемпионат среди детей. Несмотря на то, что один из главных героев Актилек передвигается на инвалидной коляске, он стремится осуществить свою мечту о футболе и преодолевает множество трудностей, чтобы привести свою команду к победе.

Фильм призывает молодых любителей футбола любить свою Родину, уважать родителей и демонстрировать национальное единство. Он нацелен на мотивацию молодого поколения и передает важные послания о сохранении национальных ценностей, а также стремится показать миру потенциал кыргызского футбола.

Режиссером фильма является Эрмек Казыбеков, продюсеры - Жыргалбек Кеней и Болот Сагынаев. Фильм вышел в 2023-2024 годах, и снят на кыргызском языке.


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URL: https://www.vb.kg/442741
Теги:
Камчыбек Ташиев, кино, футбол
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