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Ногаев покинул пост президента Кыргызской Профессионально Футбольной Лиги

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- Самуэль Деди Ирие
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Уланбек Мелисович Ногаев покинул пост президента Кыргызской Профессиональной Футбольной Лиги (КПФЛ).

"Под его руководством КПФЛ достигла значительных успехов в развитии профессионального клубного футбола в стране. Благодаря его усилиям Лига повысила уровень организации соревнований, укрепила инфраструктуру футбольных клубов и увеличила популярность спорта среди молодежи. Его лидерство способствовало росту новых талантов и завоевало доверие футбольного сообщества.

Мы искренне благодарим Уланбека Мелисовича за его преданность делу, трудолюбие и стремление к развитию кыргызского футбола. Его профессионализм и лидерские качества оставили важный след в истории Лиги.

Желаем ему больших успехов, крепкого здоровья и благополучия в дальнейшей деятельности! Уланбек Мелисович продолжит вносить вклад в развитие самого популярного вида спорта страны как член Исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза", - говорится в сообщении КПФЛ.


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URL: https://www.vb.kg/442745
Теги:
назначение, увольнение, футбол, Кыргызстан
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