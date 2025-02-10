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Нуржан Шайлдабекова: Благодарю всех за поддержку и совместную работу!

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- Бакыт Басарбек
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Теперь уже экс-председатель Центральной избирательной комиссии КР Нуржан Шайлдабекова в своем выступлении поблагодарила своих коллег по ЦИК и партнеров за совместную работу:

"Уважаемые коллеги - члены избирательных комиссий всех уровней, партнеры в лице государственных органов и гражданского сектора, международных организаций и диппредставительств, СМИ!

Завершая свою работу на посту Председателя Центральной Избирательной Комиссии Кыргызской Республики, обращаюсь к Вам со словами благодарности за годы совместной работы по реформированию и развитию избирательной системы Кыргызской Республики.

Нам удалось реализовать важнейшие реформы, направленные на достижение достоверности и укрепление прозрачности, открытости и демократических стандартов выборов.

Я искренне благодарна каждому члену и аппарату Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики и территориальных и участковых избирательных комиссий за ваш профессионализм, преданность делу и бесценный вклад в развитие избирательного процесса. Ваш труд, профессионализм и ответственность стали основой для успешного проведения выборов и укрепления демократии в Кыргызстане.

Отдельная благодарность нашим партнерам – представителям общественных и международных организаций, которые неизменно поддерживали нас, вносили свой вклад в совершенствование выборных стандартов и способствовали повышению избирательной культуры граждан. Благодаря вашей поддержке и взаимодействию нам удалось достичь значительных успехов.

Проделанная работа и достигнутые реформы заложили фундамент для дальнейшего совершенствования выборной системы Кыргызстана. Уверена, что накопленный опыт, внедренные технологии и высокий уровень профессионализма в нашей избирательной системе обеспечат дальнейшее развитие демократических процессов в стране.

Я с глубокой уверенностью передаю эстафету новым руководителям, веря в их способность продолжать начатое дело и дальше оправдывать и повышать доверие избирателей. Пусть выборы в Кыргызстане будут примером честности, открытости и справедливости.

Благодарю всех за поддержку и совместную работу!".


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URL: https://www.vb.kg/442748
Теги:
ЦИК, Кыргызстан
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