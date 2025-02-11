Глава МИД Жээнбек Кулубаев посетит Оман с официальным визитом

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев 11–12 февраля совершит первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Султанат Оман по приглашению министра иностранных дел Омана Саида Альбусаиди. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы кыргызско-оманского сотрудничества, включая политическое взаимодействие, развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Жээнбек Кулубаев также проведет встречи с руководством Омана, а также с представителями ряда государственных органов и ведомств для обсуждения перспектив расширения двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.