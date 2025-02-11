В Бишкеке вынесен на обсуждение список участников земельной амнистии

Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии города Бишкек, в соответствии с положением "О порядке проведения земельной амнистии", утвержденным постановлением Кабинета Министров КР от 31 мая 2022 года № 291, сообщает, что в установленном порядке проводится соответствующая работа по проведению земельной амнистии на территории города Бишкек.

В соответствии с пунктом 15 Положения "О порядке проведения земельной амнистии" комиссиями по земельной амнистии Октябрьского, Свердловского и Ленинского административных районов по объектам земельной амнистии, присоединенным к территории города Бишкек в ходе административно-территориальной реформы, приняты решения о вынесении на общественное оповещение нижеследующего списка пользователей и/или собственников объектов земельной амнистии.