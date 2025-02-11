В Кыргызстане избран новый президент Профессиональной Футбольной Лиги

10 февраля 2025 года в гостинице "Орион" в Бишкеке состоялось внеочередное общее собрание членов Кыргызской Профессиональной Футбольной Лиги (КПФЛ). Главным вопросом повестки дня стали кадровые изменения в руководстве организации.

В ходе собрания участники единогласно приняли отставку действующего президента КПФЛ Уланбека Мелисовича Ногаева и провели выборы нового главы лиги. По итогам голосования пост президента занял Асылбек Мэлсович Кадралиев.

Новое руководство КПФЛ намерено продолжить развитие профессионального футбола в стране и вывести лигу на качественно новый уровень.

Футбольное сообщество выражает надежду на успешную работу нового президента и позитивные перемены в кыргызском футболе.