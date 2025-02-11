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До конца 2025 года планируется выдать фермерам свыше 1200 единиц техники

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- Светлана Лаптева
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В последние годы Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проводится ряд мероприятий по пополнению, обновлению и оснащению сельскохозяйственной техникой машинно-тракторного парка сельских товаропроизводителей.

Через банки сельским товаропроизводителям в лизинг на льготных условиях реализуются все виды сельскохозяйственной техники, оборудование для перерабатывающей промышленности в лизинг сроком на 7 лет под 6% годовых.

В настоящее время через лизинговые проекты, реализуемые при государственной поддержке, сельским товаропроизводителям выданы 7118 единиц техники на сумму 18,2 млрд. сомов, в том числе в январе 2025 года - 84 единиц техники на сумму 402,8 млн сомов.

До конца 2025 года планируется выдача крестьянам свыше 1200 единиц техники на сумму 4,5 млрд. сомов.

В целях своевременного и качественного оказания механизированных услуг фермерам, создания благоприятных условий для развития лизинга, с 2011 года по инициативе министерства при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики через открытые акционерные общества "Айыл Банк" и "Элдик Банк" реализуется 7 лизинговых проектов по передаче в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/442763
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