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17-й чемпионат Кыргызстана по волейболу стартовал в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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10 февраля 2025 года в Бишкеке официально стартовал 17-й чемпионат Кыргызстана по волейболу. Соревнования проходят в столичном Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула.

В турнире участвуют мужские и женские клубные команды из разных регионов страны. Матчи проходят в формате кругового турнира, где каждая команда встречается с каждой. Победители и призёры чемпионата будут определены по итогам всех встреч.

Для получения более подробной информации о расписании матчей, результатах и текущем положении команд, болельщики могут посетить официальный сайт Федерации волейбола Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/442764
Теги:
волейбол, чемпионат, Кыргызстан
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