17-й чемпионат Кыргызстана по волейболу стартовал в Бишкеке

10 февраля 2025 года в Бишкеке официально стартовал 17-й чемпионат Кыргызстана по волейболу. Соревнования проходят в столичном Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула.

В турнире участвуют мужские и женские клубные команды из разных регионов страны. Матчи проходят в формате кругового турнира, где каждая команда встречается с каждой. Победители и призёры чемпионата будут определены по итогам всех встреч.

Для получения более подробной информации о расписании матчей, результатах и текущем положении команд, болельщики могут посетить официальный сайт Федерации волейбола Кыргызской Республики.