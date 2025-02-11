В Бишкеке задержали иностранца, разыскиваемого за тяжкие преступления

В Бишкеке задержан иностранный гражданин, разыскиваемый по линии Интерпола за особо тяжкие преступления и убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Как отмечается в сообщении, задержание произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием видеонаблюдения, установленного в рамках проекта "Безопасная страна". В результате был задержан разыскиваемый гражданин А.К., 1965 года рождения, который был водворен в ИВС.

По данным правоохранительных органов, задержанный А.К. неоднократно судим за рубежом по обвинению в совершении убийства, похищения человека, вымогательства, незаконного оборота наркотиков, незаконного хранения оружия и являлся активным членом организованной преступной группы.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления возможной причастности задержанного к другим преступлениям на территории Кыргызской Республики.

Расследование продолжается.