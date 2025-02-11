Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

Караван "АгроЗооВет" прибыл в Узгенский район

114  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности возобновило обучение по программе "АгроЗооВет" для специалистов сельского хозяйства и фермерских хозяйств регионов республики.

На этом мероприятии специалисты выступают с лекциями по следующим темам:

- Какие профессии в сельском хозяйстве могут получить абитуриенты и где они могут работать?

- Как фермеры и фермы могут стать прибыльными?

- как правильно организовать фермерское хозяйство;

- как и где реализовать произведенную продукцию;

- Что делать перед экспортом;

- Что нужно знать, чтобы использовать современные технологии и методы.

В данное время "АгроЗооВет" прибыл в Узгенский район Ошской области. В ходе этого важного мероприятия местные земледельцы и фермеры получили новые знания, направленные на подготовку к весенним полевым работам, и углубили свое понимание современных агротехнологий.

Специалисты сельского хозяйства, участвующие в караване, представили подробную информацию о качестве семян, возможностях выращивания субсидируемых культур, современных мерах защиты растений, уровне расхода бензина, а также о пользе органических удобрений.

Эти усилия помогут в будущем обеспечить рост и устойчивость сельскохозяйственного сектора, а участникам предоставят возможность достичь отличных результатов в своей работе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442768
Теги:
Минсельхоз, Узгенский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  