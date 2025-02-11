Караван "АгроЗооВет" прибыл в Узгенский район

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности возобновило обучение по программе "АгроЗооВет" для специалистов сельского хозяйства и фермерских хозяйств регионов республики.

На этом мероприятии специалисты выступают с лекциями по следующим темам:

- Какие профессии в сельском хозяйстве могут получить абитуриенты и где они могут работать?

- Как фермеры и фермы могут стать прибыльными?

- как правильно организовать фермерское хозяйство;

- как и где реализовать произведенную продукцию;

- Что делать перед экспортом;

- Что нужно знать, чтобы использовать современные технологии и методы.

В данное время "АгроЗооВет" прибыл в Узгенский район Ошской области. В ходе этого важного мероприятия местные земледельцы и фермеры получили новые знания, направленные на подготовку к весенним полевым работам, и углубили свое понимание современных агротехнологий.

Специалисты сельского хозяйства, участвующие в караване, представили подробную информацию о качестве семян, возможностях выращивания субсидируемых культур, современных мерах защиты растений, уровне расхода бензина, а также о пользе органических удобрений.

Эти усилия помогут в будущем обеспечить рост и устойчивость сельскохозяйственного сектора, а участникам предоставят возможность достичь отличных результатов в своей работе.