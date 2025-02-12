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Галузин: Москва рассматривает все обращения из ЦА в сфере миграции

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- Светлана Лаптева
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Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, дает разъяснения о принимаемых российскими правоохранительными органами мерах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан. Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере", - сказал он.

Москва старается давать "исчерпывающие разъяснения" по мерам, которые принимаются российскими правоохранительными органами, указал Галузин.

"Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев", - отметил дипломат.

В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.


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URL: https://www.vb.kg/442769
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