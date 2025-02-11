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В КР создадут школы манасчы. Президент подписал закон "Об эпосе "Манас"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об эпосе "Манас".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2024 года.

Указанный Закон принят в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас" ("Манас", "Семетей", "Сейтек"), бесценного духовного наследия кыргызского народа" от 22 апреля 2022 года № 126, а также совершенствования общественных отношений в сфере нематериального культурного наследия.

Законом предусматриваются нормы относительно государственной деятельности в области записи, сохранения, развития, популяризации, распространения, защиты и контроля трилогии эпоса "Манас", такие как:

– создание условий для всестороннего развития творчества манасчы, которые мастерски исполняют эпос "Манас" в рамках традиционного повествования;

– создание условий для преподавания, изучения и проведения научных исследований по трилогии эпоса "Манас" и других его частей, переданных устно или в письменной форме в рамках традиционного повествования, а также для организации экспедиционных и практических работ;

– создание школ манасчы с целью совершенствования традиционного исполнения эпоса, обеспечения преемственности мастерского исполнения сказителей в рамках традиционного повествования;

– разработка в соответствии с государственными образовательными стандартами учебных программ, учебно-методических и наглядных пособий для образовательных организаций с целью изучения трилогии эпоса "Манас";

– изучение трилогии эпоса "Манас" в образовательных организациях Кыргызской Республики и кыргызских диаспорах за рубежом;

– контроль мер по защите текстов классической и других версий трилогии эпоса "Манас" от искажения его идей и идеологии, попыток разрушения, искажения содержания и соблюдению рамок традиционного повествования при повествовании и переводе на другие языки;

– исследование, хранение, охрана и учет при обнаружении древних рукописей, фактологических материалов, археологических находок, относящихся к трилогии эпоса "Манас";

– обеспечение сохранности памятников, музейных ценностей, литературных и художественных произведений и других ценностей, связанных с трилогией эпоса "Манас";

– сохранение текстов, рукописей трилогии эпоса "Манас" и других его частей в соответствии с нормами, обеспечивающими их сохранность;

– обеспечение защиты и сохранение объектов, связанных с трилогией эпоса "Манас", находящихся на территориях других государств, а также организация учета, сохранение и возвращение в Кыргызскую Республику текстов рукописей и других культурно-исторических ценностей, которые схожи с основой содержания трилогии эпоса "Манас" и переданы устно или в письменной форме в рамках традиционного повествования;

– защита интересов Кыргызской Республики, связанных с трилогией эпоса "Манас" за ее пределами;

– создание условий для всестороннего изучения трилогии эпоса "Манас" и приобщения молодого поколения к ценностям историко-культурного наследия.

Законом, также установлено, что классическими вариантами трилогии эпоса "Манас" являются варианты эпоса "Манас" в сказаниях манасчы Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева.

Кроме того, обозначено, что использование имен главных героев трилогии эпоса "Манас" в наименованиях объектов, находящихся в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности, и выпускаемой ими продукции разрешается в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/442772
Теги:
Манас, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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