На Орто-Токойской ГЭС ведется активная фаза строительства

Строительство Орто-Токойской ГЭС, принадлежащей ОАО "Чакан ГЭС", продолжается. Активно ведутся работы: прокладывается деривационный туннель, разрабатывается котлован ГЭС, обустраиваются подъездные пути, осуществлена первая поставка гидросилового оборудования.

Выполнены следующие работы:

• Построен городок строителей;

• Возведены склады для хранения материалов, объекты растворно-бетонных узлов, компенсаторные сооружения, системы электроснабжения;

• Проведены работы по укреплению (цементации) грунта для предотвращения обрушений;

• Обустроены временные и постоянные подъездные пути к объектам строительства.

Текущие строительные работы:

• Разработка котлована здания ГЭС выполнена на 10 %, извлечено 50 тыс. кубометров грунта;

• Бурение туннеля диаметром 5,4 метра: проложено 312 метров водоподводящего деривационного туннеля из запланированных 771 метра;

• Ведется поставка оборудования – конус отсасывающей трубы для трех агрегатов;

• Ведется строительство дороги к водоприемнику через гребень плотины.

Для справки: Орто-Токойская ГЭС расположена близ г. Балыкчы, при Орто-Токойском водохранилище. Проектная мощность станции составляет 21 МВт, среднегодовая выработка - 75 млн кВт·ч. Генеральный подрядчик: китайская компания CHMC (China National Heavy Machinery Corporation). Строительство станции началось летом 2024 года, завершение работ запланировано на первое полугодие 2026 года.