Госстрой преобразован в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КР

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти внесены некоторые изменения в структуру кабинета министров Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента

Принято решение образовать Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики на базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики.

Кроме этого, в целях повышения роли развития сферы физической культуры и спорта принято решение на базе Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики образовать Государственное агентство физической культуры и спорта при кабинете министров КР.

Создание самостоятельного государственного органа по вопросам физической культуры и спорта позволит сконцентрировать полномочия и ресурсы для эффективного развития рассматриваемой сферы, обеспечить преемственность программ, развитие спортивной инфраструктуры, а также обеспечить надлежащее международное представительство интересов страны в рассматриваемой сфере.