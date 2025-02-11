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Госстрой преобразован в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КР

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Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти внесены некоторые изменения в структуру кабинета министров Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента

Принято решение образовать Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики на базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики.

Кроме этого, в целях повышения роли развития сферы физической культуры и спорта принято решение на базе Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики образовать Государственное агентство физической культуры и спорта при кабинете министров КР.

Создание самостоятельного государственного органа по вопросам физической культуры и спорта позволит сконцентрировать полномочия и ресурсы для эффективного развития рассматриваемой сферы, обеспечить преемственность программ, развитие спортивной инфраструктуры, а также обеспечить надлежащее международное представительство интересов страны в рассматриваемой сфере.


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URL: https://www.vb.kg/442782
Теги:
президент, Кыргызстан
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