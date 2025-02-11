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Кыргызстан и Узбекистан планируют взаимное признание дипломов

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В Бишкеке прошла встреча министра образования и науки Догдуркул Кендирбаевой с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Саидикрамом Ниязходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся углубления двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки, с особым акцентом на научные исследования в области водных ресурсов, изменения климата и экологии.

Кроме того, стороны обсудили важность подготовки квалифицированных кадров для крупных инфраструктурных проектов, таких как железнодорожный проект Китай-Кыргызстан- Узбекистан, а также вопросы, связанные с развитием образовательных программ в области экологии, агрокультуры и сельского хозяйства. Важным моментом стало обсуждение возможного подписания соглашения о взаимном признании дипломов в высшем образовании и научных степеней.

Дискуссия также затронула открытие филиалов ведущих университетов Республики Узбекистан на территории Кыргызской Республики, а также вопросы содействия в получении виз для студентов и регистрации по месту проживания. Участники встречи отметили значимость обмена опытом между образовательными системами двух стран, включая школьное и высшее образование, цифровизацию образовательных процессов, а также организацию форума ректоров.

В завершение встречи стороны выразили намерение продолжить укрепление сотрудничества в области образования и науки для дальнейшего развития образовательных и научных связей между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/442784
Теги:
вуз, образование, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан
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