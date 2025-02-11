Сняты с должностей начальник Октябрьского РУВД и его заместители

По фактам нарушения законности сотрудниками УВД Октябрьского района города Бишкек, МВД КР провело служебную проверку и вынесло следующее решение.
Освобождены от занимаемых должностей:
- начальник УВД Октябрьского района г. Бишкек Эмирлан Зарылбек уулу;
- заместитель начальника по общественной безопасности Турат Жакшылыков;
- заместитель начальника по кадрам Эрнист Арымбаев;
- начальник Службы общественной безопасности УВД Октябрьского района г. Бишкек Кубат Шабданбек уулу;
- заместитель начальника Службы общественной безопасности Айбек Темирбаев;
- начальник ИДН УВД Октябрьского района Токтобек Чыбылдиев;
- начальник отдела уголовного розыска Нурлан Султангазиев;
- заместитель начальника отдела уголовного розыска Алманбет Алибеков;
- заместитель начальника городского отдела милиции №3 УВД Октябрьского района г. Бишкек Урмат Ибрасулов;
- заместитель начальника городского отдела милиции №4 УВД Октябрьского района г. Бишкек Санжар Молдобаев.
- начальник службы общественной безопасности городского отдела милиции №3 УВД Октябрьского района г. Бишкек Марат Раззаков;
- начальник службы общественной безопасности городского отдела милиции №4 УВД Октябрьского района г. Бишкек Нурлан Джамгырчиев.
Кроме того, начальникам городских отделов милиции №3 и №4 УВД Октябрьского района г. Бишкек Чынгызу Намазалиеву и Сталбеку Токтогазиеву объявлено о неполном служебном соответствии.