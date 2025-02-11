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Масалиев о приграничном соглашении КР и РТ: "Мы в начале долгого пути"

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- Виктория Гунгер
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Соглашение Кыргызстана с Таджикистаном по границе - самая щепетильная тема. Рисков много. Это ряд сел, которые вошли практически на территорию Таджикистана. Но особую проблему представляет решение по дороге Исфара-Ворух. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

По его словам, есть нюанс. Если делать так, как предлагают соседи, то можем превратить Лейлек в анклав.

"Поэтому, дорожный вопрос надо проработать максимально. С выгодой для всех сторон. В противном случае снова могут быть столкновения. Это касается и пользования рекой Ак-Сай, а также водозабора, построенного еще во времена СССР и снабжающего водой прилегающие районы теперь уже независимых государств. Все водные ресурсы должны быть на четком контроле со стороны обеих республик. Так как использование воды и инфраструктуры всегда остается краеугольным камнем. Тем более, в засушливых районах, где вода всегда будет оставаться предметом торга. Даже при подписании всех документов. И это надо учитывать", - уверен Масалиев.

Решение проблем для КР он видит в строительстве водохранилищ и двустороннем экономическом сотрудничестве.

"Важно развивать совместные предприятия, например, по выращиванию тех же сухофруктов, которые ценятся. Открывать новые предприятия по той же переработке фруктов и т.д. Когда оба государства знают, что сохранять, противоречий будет меньше. Ведь экономика всегда довлеет над политикой. И в этом спасение. В любом случае сейчас мы стоим в начале трудного и долгого пути. Нам предстоит много работы даже после подписания соглашения. В том числе, по созданию приграничной инфраструктуры, чтобы обеспечить полноценную безопасность", - подчеркнул Исхак Масалиев.

Отметим, СМИ Таджикистана опубликовали информацию, что, несмотря на то, что линия госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном полностью определена, две острые проблемы – дорога и водные объекты, ранее становившиеся причиной конфликтов, до сих пор не нашли своего решения. Эксперты и часть гражданского общества увидела в этом риски для Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/442789
Теги:
граница, приграничные конфликты, соглашение, Таджикистан, Кыргызстан
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