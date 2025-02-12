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В Институте кардиологии произошел пожар. Двое пациентов скончались

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ночью в здании Научно-исследовательского института кардиохирургии (НИИКХ) начался пожар, который позднее силами МСЧ был локализован. По данным ведомства, возгорание началось в подвале, и дым по вентиляционной системе распространился по всему зданию.

Из здания были эвакуированы 260 человек - 216 пациентов и 44 медика.

По сообщению министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, два пациента, которые находились в реанимации Института кардиохирургии во время пожара, скончались.

Пациенты НИИКХ размещены в Национальном центре кардиологии и терапии (НЦКиТ) и Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД). Некоторые из них - послеоперационные больные на ИВЛ. На данный момент в реанимации НЦКТ находятся 4 ребенка и 2 взрослых.


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URL: https://www.vb.kg/442790
Теги:
пожар, Бишкек
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