Адылбек Касымалиев поручил создать комиссию для выяснения причин пожара

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев взял под особый контроль ситуацию, связанную с произошедшим вечером 11 февраля текущего года пожаром в Научно-исследовательском институте кардиохирургии (НИИКХ) в городе Бишкеке.

С целью выяснения причин возникшей ситуации и координации действий всех заинтересованных государственных органов, Глава Кабинета Министров поручил создать межведомственную комиссию.

Кроме этого, Адылбек Касымалиев поручил принять все необходимые меры для скорейшего восстановления деятельности НИИКХ и обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала.