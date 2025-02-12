Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.22 - 91.12

Адылбек Касымалиев поручил создать комиссию для выяснения причин пожара

82  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев взял под особый контроль ситуацию, связанную с произошедшим вечером 11 февраля текущего года пожаром в Научно-исследовательском институте кардиохирургии (НИИКХ) в городе Бишкеке.

С целью выяснения причин возникшей ситуации и координации действий всех заинтересованных государственных органов, Глава Кабинета Министров поручил создать межведомственную комиссию.

Кроме этого, Адылбек Касымалиев поручил принять все необходимые меры для скорейшего восстановления деятельности НИИКХ и обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442791
Теги:
пожар, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  