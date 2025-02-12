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Кыргызстан U-20 - Австралия U-20: матч Кубка Азии-2025 состоится сегодня

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 12 февраля, молодёжная сборная Кыргызстана (U-20) встретится с молодёжной сборной Австралии (U-20) в рамках Кубка Азии-2025. Игра пройдет на стадионе "Бао'ан" в городе Шэньчжэнь, Китай, и начнется в 15:15 по бишкекскому времени.

Предыдущие встречи

Молодёжные сборные Кыргызстана и Австралии уже встречались ранее. 13 ноября 2024 года в рамках международного турнира Panda Cup Австралия одержала победу со счётом 4:2. В сегодняшнем матче австралийская команда также считается фаворитом.

Прогнозы и подготовка

По оценкам букмекеров, вероятность победы Австралии составляет 73%, в то время как шансы Кыргызстана на победу оцениваются в 8%. Несмотря на это, кыргызская сборная заявила о полной готовности к матчу. Подготовка к встрече проходила в Шэньчжэне, и команда завершила последние тренировки перед игрой.

Где смотреть в прямом эфире?

Матч можно посмотреть в прямом эфире по следующей ссылке: Кыргызстан - Австралия U-20 прямая трансляция

Желаем удачи молодёжной сборной Кыргызстана!


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URL: https://www.vb.kg/442794
Теги:
Австралия, футбол, Кыргызстан
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