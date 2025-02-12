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Зимние Азиатские игры: Национальная сборная КР по хоккею заняла 7-е место

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- Назгуль Абдыразакова
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Сборная Кыргызстана по хоккею заняла 7-е место на зимних Азиатских играх в Харбине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

На групповом этапе сборная одержала победы над Кувейтом (9:8), Бахрейном (29:0), Сингапуром (11:2) и Гонконгом (6:5). Однако в четвертьфинале команда уступила Южной Корее и выбыла из борьбы за медали.

В хоккейных соревнованиях участвуют 14 сборных: Кыргызстана, Казахстана, Бахрейна, Гонконга, Кувейта, Сингапура, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Таиланда, Туркменистана, Индии, Макао и Японии.


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URL: https://www.vb.kg/442795
Теги:
Азиатские игры, Китай, хоккей, Кыргызстан
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